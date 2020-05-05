Начальник полиции Киева поборол коронавирус и вышел на работу

Заместитель председателя Национальной полиции Украины, начальник полиции Киева Андрей Крищенко выздоровел от коронавируса и уже приступил выполнению служебных обязанностей.

Об этом написал советник министра МВД Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

"Рад сообщить, что наш друг и боевой собрат, генерал полиции, глава ГУНП города Киева Андрей Крищенко, успешно поборол болезнь и полностью выздоровел после перенесенной COVID-19", – написал Шкиряк.

Он отметил, что все повторные тесты дали отрицательный результат, медицинские показатели в норме, а состояние здоровья замечательное.

Как ранее сообщал Фокус: