В Киеве открылись три рынка, завтра начнут работу еще два

Во вторник, 5 мая, в столице открылись три рынка, 6 мая начнут работу еще два.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге.

По словам мэра, столичное управление Госпродпотребслужбы проверило 37 рынков на предмет их соответствия нормам и карантинным требованиям, которым они еще несколько дней назад не отвечали.

"Сегодня в столице уже открылись три рынка: "Демеевский" – в Голосеевском районе, "Маяк" – в Деснянском и "Базар на Лесной". Завтра должны открыться "Владимирский" и "Печерский"рынки", – сообщил мэр.

Кличко отметил, что администрации рынков усиленно готовились и создавали необходимые условия для работы в нынешней эпидемиологической ситуации.

Как ранее сообщал Фокус: