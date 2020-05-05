В Киеве открылись три рынка, завтра начнут работу еще два
Во вторник, 5 мая, в столице открылись три рынка, 6 мая начнут работу еще два.
Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге.
По словам мэра, столичное управление Госпродпотребслужбы проверило 37 рынков на предмет их соответствия нормам и карантинным требованиям, которым они еще несколько дней назад не отвечали.
"Сегодня в столице уже открылись три рынка: "Демеевский" – в Голосеевском районе, "Маяк" – в Деснянском и "Базар на Лесной". Завтра должны открыться "Владимирский" и "Печерский"рынки", – сообщил мэр.
Кличко отметил, что администрации рынков усиленно готовились и создавали необходимые условия для работы в нынешней эпидемиологической ситуации.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабинет министров разрешил открыть продовольственные рынки с 1 мая при соблюдении правил, разработанных Министерством здравоохранения и Минэкономики.
- 2 мая сообщалось, что в Киевской области в рамках ослабления карантина возобновили работу 13 агропродовольственных рынков.
- 4 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, хотя часть ограничений 11 мая все же снимут.