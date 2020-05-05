Половина украинцев придерживается советской интерпретации 9 мая, – опрос

Половина опрошенных украинцев считают 9 мая днем победы "советского народа в Великой Отечественной войне". Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Деминициативы" и Киевским международным институтом социологии.

Таким образом, как отмечают социологи, 52% респондентов разделяют советскую интерпретацию праздника. При этом 32% украинцев понимают 9 мая как день победы антигитлеровской коалиции и вклада в эту победу украинского народа.

Еще для 6% 9 мая – просто дополнительный выходной день.

При этом с утверждением, что СССР вместе с Германией несут ответственность за начало Второй мировой войны соглашаются 56% украинцев, не согласны с этим 24% и еще 20% не определились.

В целом 39% украинцев поддерживают празднования в Украине обеих дат: Дня памяти и

примирения - 8 Мая и Дня победы - 9 мая. По мнению 32% граждан, отмечать

стоит только День Победы 9 мая, 14% считают, что следует отмечать только День памяти

и примирения 8 мая, а еще для 9% этот вопрос безразличен.

Также у украинцев поинтересовались их отношением к акции "Бессмертный полк", которая проходит в РФ 9 мая. Оказалось, что 51% опрошенных ничего не знают о "Полке", а 12% – знают и относятся к нему отрицательно. 18% респондентов положительно относятся к акции, 12% – нейтрально.

При этом мнения о запрете георгиевской ленты в Украине разделились: 30,7% украинцев поддерживают решение о ее запрете, 33,2% – против него. 24,6% опрошенных относятся к этому нейтрально.

Что касается признания воинов УПА борцами за независимость Украины, то это решение поддерживают 44% украинцев. 22% – против. 16% придерживаются нейтрального мнения и еще 17% затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился с 17 по 22 апреля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

В прошлом году похожий опрос провели сразу три соцгруппы: Центр "Социальный мониторинг", Украинский институт социсследований им. Александра Яременко и Социологическая группа "Рейтинг".

Для 83% опрошенных тогда 9 мая было было большим праздником, а для 14,2% – обычным выходным.

Как ранее сообщал Фокус: