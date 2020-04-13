Кернес предложил провести "Бессмертный полк" на балконах Харькова
2020-04-13 18:38:00
Мэр города призывает харьковчан выйти на балконы с фотографиями
Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал жителей Харькова провести 9 мая акцию "Полк бессмертной Победы" на своих балконах в связи из-за пандемии коронавируса.
Об этом Кернес написал на своей странице в Facebook.
"Я призываю вас 9-го мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту молчания, памяти и благодарности их подвигу", – пишет мэр Харькова.
По словам Кернеса, если ситуация с карантином и чрезвычайной ситуацией в стране изменится к лучшему до 9 мая, то власти успеют организовать и провести акцию так, как и планировали.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Кернес отказывался закрывать метро в Харькове, несмотря на призыв президента Владимира Зеленского.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за отказ закрыть метро мэра Харькова Геннадия Кернеса может ждать уголовная ответственность.
- В итоге Геннадий Кернес изменил свое решение и закрыл метро.
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