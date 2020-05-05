В морском порту "Южный" украинские пограничники во взаимодействии с СБУ, прокуратурой и таможней задержали рекордную в этом году партию кокаина.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Вес брутто обнаруженного наркотика составила 53,4 кг. Ориентировочная стоимость изъято элитного наркотика на черном рынке составляет более 200 млн грн. По данному факту проводятся следственные действия", – сказано в сообщении.

Наркотик находился в тайниках, оборудованными с использованием технических полостей контейнера с бананами, который прибыл из Эквадора. Каждый пакет кокаина было оформлен изображением миньона.

Кокаин расфасовали в 45 брикетах. Каждый брикет обернут в свинцовые упаковки, чтобы уменьшить вероятность обнаружения их с помощью сканеров или служебных собак. Каждый пакет кокаина было оформлен изображением миньона.

Ранее в марте в этом порту обнаружили более 30 килограммов кокаина в контейнере, который прибыл из Чили. Тот товар маркировали изображением персонажа игры "Монополия".

Как ранее сообщал Фокус:

СБУ задержала двух торговцев наркотиками, которые наладили доставку марихуаны в Россию с помощью дронов.