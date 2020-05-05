Возле посольства Испании в Киеве поймали иностранца с гранатометом

Возле посольства Испании в Киеве поймали мужчину с гранатометом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Военнослужащий 22-й бригады НГУ по охране дипломатических представительств, сержант Станислав Волохович заметил, как из дома напротив вышел мужчина. Подозрение у военнослужащего вызвал предмет, внешне похожий на РПГ-22.

Проследив за мужчиной, он заметил, что тот положил подозрительный предмет на заднее сиденье автомобиля и вернулся обратно в здание. Об этом факте сержант сообщил дежурному офицеру из руководства службой воинской части. Были вызваны наряды полиции и взрывотехнической службы.

Сотрудники взрывотехнической службы проверили автомобиль на возможное заминирование. Иностранец задержан до выяснения обстоятельств и заключения экспертизы по предмету.

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