Народный депутат объяснила врачам Винницы, почему они получили 83 копейки доплаты

Украина
По словам Ирины Борзовой, это остаток от надбавки, который пошел отдельным счетом

Врачи Винницкой районной больницы устроили массовый протест после того, как вместо обещанной тройной зарплаты в качестве доплаты за борьбу с коронавирусом, им доплатили 86 копеек. Об этом сообщил 33 канал.

Медики потребовали от главного врача больницы и руководства Винницкой РГА выполнения обещаний президента Зеленского и министра здравоохранения.

"Нам за апрель кинули на карточки по 86 копеек доплаты до обычной ставки. А врачам по 1,68 грн! Это как? Или пообещали в Киеве и забыли?",  – возмущались работники больницы.

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Борзова, которая  ездила в больницу после скандала, у себя в Facebook сообщила, что доплата в 83 копейки  – это остаток от надбавки, который пошел отдельным счетом.

По ее словам, в марте медикам Винницы "коронавирусные доплаты" начислили буквально за три дня, а за апрель этих надбавок еще никто не получал.

 "Андрей – молодой врач-травматолог, работает в больнице на 0,25 ставки. Полный оклад врача составляет 4 141 гривну, а 0,25 ставки составляет 1 035 грн. Надбавка "за короновирус" составила 492 гривны. После всех начислений и отчислений налогов зарплата Андрея в марте составила 2 500 грн 83 коп. Из этой суммы 2 500 грн он получил аванс, а 83 копейки – это остаток, который пошел отдельным счетом", – пояснила Борзова.

Напомним, из-за низких зарплат в условиях пандемии коронавируса на акцию протеста также вышел медперсонал Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района. Медики рассчитывали на зарплату за апрель с доплатой. При этом, они получили на 30-40% меньше зарплаты, чем до коронавируса. Медсестры получили 4-5 тысяч гривен, младшие сестры – 3-4 тысячи гривен, врачи  – от 6 до 9 тысяч.

Как ранее сообщал Фокус: