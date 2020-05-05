Народный депутат объяснила врачам Винницы, почему они получили 83 копейки доплаты

Врачи Винницкой районной больницы устроили массовый протест после того, как вместо обещанной тройной зарплаты в качестве доплаты за борьбу с коронавирусом, им доплатили 86 копеек. Об этом сообщил 33 канал.

Медики потребовали от главного врача больницы и руководства Винницкой РГА выполнения обещаний президента Зеленского и министра здравоохранения.

"Нам за апрель кинули на карточки по 86 копеек доплаты до обычной ставки. А врачам по 1,68 грн! Это как? Или пообещали в Киеве и забыли?", – возмущались работники больницы.

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Борзова, которая ездила в больницу после скандала, у себя в Facebook сообщила, что доплата в 83 копейки – это остаток от надбавки, который пошел отдельным счетом.

По ее словам, в марте медикам Винницы "коронавирусные доплаты" начислили буквально за три дня, а за апрель этих надбавок еще никто не получал.

"Андрей – молодой врач-травматолог, работает в больнице на 0,25 ставки. Полный оклад врача составляет 4 141 гривну, а 0,25 ставки составляет 1 035 грн. Надбавка "за короновирус" составила 492 гривны. После всех начислений и отчислений налогов зарплата Андрея в марте составила 2 500 грн 83 коп. Из этой суммы 2 500 грн он получил аванс, а 83 копейки – это остаток, который пошел отдельным счетом", – пояснила Борзова.

Напомним, из-за низких зарплат в условиях пандемии коронавируса на акцию протеста также вышел медперсонал Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района. Медики рассчитывали на зарплату за апрель с доплатой. При этом, они получили на 30-40% меньше зарплаты, чем до коронавируса. Медсестры получили 4-5 тысяч гривен, младшие сестры – 3-4 тысячи гривен, врачи – от 6 до 9 тысяч.

Как ранее сообщал Фокус:

Врачи, которые борются с коронавирусом, будут получать надбавки до 300% от своей заработной платы. Соответствующее постановление принял Кабмин.