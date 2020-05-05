"Слуги народа" просят Конституционный суд разъяснить, что такое "достойные условия жизни"

Украина
Конституционное представление подали 142 народных депутата

Депутаты из фракции "Слуга народа" просят Конституционный суд разъяснить положения преамбулы Конституции относительно "достойных условий жизни" человека.

В Суд поступило конституционное представление 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины в их системной связи с положениями части второй статьи 3, части четвертой статьи 13, части пятой статьи 17 Конституции – говорится в официальном сообщении.

Депутаты просят официально растолковать, какие условия жизни человека следует считать достойными, и что является показателем таких условий жизни.

Также они попросили привлечь к участию в производстве главу комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нового представителя Украины в рабочей подгруппе ТКГ по гуманитарным вопросам Галину Третьякову.

Напомним, ранее Третьякова подала в Верховную Раду законопроект, которым предлагается перенести Конституционный суд Украины в Харьков. Она считает, что перенос КСУ из столицы в Харьков, который считается юридической столицей Украины, повысит уровень независимости самого суда.

Как ранее сообщал Фокус: