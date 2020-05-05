"Слуги народа" просят Конституционный суд разъяснить, что такое "достойные условия жизни"
Депутаты из фракции "Слуга народа" просят Конституционный суд разъяснить положения преамбулы Конституции относительно "достойных условий жизни" человека.
В Суд поступило конституционное представление 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины в их системной связи с положениями части второй статьи 3, части четвертой статьи 13, части пятой статьи 17 Конституции – говорится в официальном сообщении.
Депутаты просят официально растолковать, какие условия жизни человека следует считать достойными, и что является показателем таких условий жизни.
Также они попросили привлечь к участию в производстве главу комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нового представителя Украины в рабочей подгруппе ТКГ по гуманитарным вопросам Галину Третьякову.
Напомним, ранее Третьякова подала в Верховную Раду законопроект, которым предлагается перенести Конституционный суд Украины в Харьков. Она считает, что перенос КСУ из столицы в Харьков, который считается юридической столицей Украины, повысит уровень независимости самого суда.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 октября 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконным решение Конституционного суда о лишении Станислава Шевчука должности судьи КСУ.
- 15 октября Шевчук принес в КСУ заявление о восстановлении его в должности судьи и председателя на основании решения ОАСК.
- Но в КСУ отказались пускать Шевчука на рабочеее место – на решении ОАСК о его восстановлении в должности нет гербовой печати.
- 4 декабря Конституционный суд признал неконституционной жалобу депутатов на увольнение экс-главы суда Станислава Шевчука.