"Слуги народа" просят Конституционный суд разъяснить, что такое "достойные условия жизни"

Депутаты из фракции "Слуга народа" просят Конституционный суд разъяснить положения преамбулы Конституции относительно "достойных условий жизни" человека.

В Суд поступило конституционное представление 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины в их системной связи с положениями части второй статьи 3, части четвертой статьи 13, части пятой статьи 17 Конституции – говорится в официальном сообщении.

Депутаты просят официально растолковать, какие условия жизни человека следует считать достойными, и что является показателем таких условий жизни.

Также они попросили привлечь к участию в производстве главу комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нового представителя Украины в рабочей подгруппе ТКГ по гуманитарным вопросам Галину Третьякову.

Напомним, ранее Третьякова подала в Верховную Раду законопроект, которым предлагается перенести Конституционный суд Украины в Харьков. Она считает, что перенос КСУ из столицы в Харьков, который считается юридической столицей Украины, повысит уровень независимости самого суда.

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