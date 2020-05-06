Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, двое раненых

Боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Потивник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В частности, около Невельского стреляли из минометов 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По окрестностям Богдановки дважды стреляли из пулеметов, стрелкового оружия, также выпустили 14 мин 82-го калибра.

Возле Павлополя, Славного, Марьинки, Старогнатовки и дважды неподалеку Авдеевки противник обстреливал украинские позиции из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"Кроме этого, вооруженные формирования России целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Украинские военные огонь в ответ не открывали", – сообщили в Минобороны.

Рядом с Ореховым российские наемники дважды стреляли из автоматических станковых гранатометов и снайперского вооружения. Защитников Крымского враг обстрелял из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Пивденного противник дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.

По данным разведки, украинские военнослужащие ранили не менее двух боевиков НВФ.

С начала текущих суток противник обстреливал позиции украинских защитников возле Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия.

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