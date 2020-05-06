Клещи атакуют. С начала года в Украине зафиксировали 236 случаев болезни Лайма

236 случаев болезни Лайма у людей зарегистрировали в Украине за три первых месяца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья при Минздраве.

В течение прошлого года количество случаев болезни Лайма достигло почти 4,5 тыс. В том числе, заболели 492 детей в возрасте до 17 лет.

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз, Лайм-боррелиоз) — это инфекционное трансмиссивное заболевание. Главным переносчиком инфекции являются иксодовые клещи, период наибольшей активности которых приходится с мая по июнь. При этом только треть больных могут вспомнить укус клеща.

В мире пока нет прививки от этой болезни Лайма, поэтому медики советуют соблюдать меры предосторожности при посещении местности, где могут быть клещи. В первую очередь, тщательно защитить тело одеждой и осматривать ее после возвращения домой.

Инкубационный период составляет от 1 до 45 дней (7-14 в среднем). Восприимчивость людей к болезни Лайма высокая. От больного к здоровому человеку возбудитель не передается.

Болезнь Лайма может иметь несколько стадий :

раннюю локализованную;

раннюю диссеминированную;

позднюю хроническую.

Ранняя локализована стадия болезни Лайма у людей возникает из 1-30 дней (в среднем - через 7) после укуса клеща. Чаще всего в паховой или подколенной области возникает так называемая изолированная мигрирующая эритема. В трети случаев она не развивается, что значительно усложняет своевременные диагностику и лечение.

На месте укуса клеща возникает красная папула с четкими краями. Впоследствии зона гиперемии расширяется, а центр - бледнеет. В некоторых случаях эритема, обычно безболезненна и не чешется, может быть сплошным красным фоном.

Без лечения мигрирующая эритема сохраняется 2-3 недели. У трети людей болезнь завершается на этом этапе, но у других - переходит в раннюю диссеминированную стадию.

Ранняя диссеминированная стадия возникает через 3-10 недель после укуса клеща и является результатом гематогенного распространения возбудителя. На этой стадии появляются:

кожные доброкачественные лимфоцитомы, множественные мигрирующие эритемы;

головокружение, краниальные невропатии, в частности паралич Белла, менингизм и менингит

костно-мышечные артралгии и миалгии;

сердечно-сосудистые блокады.

Клинические проявления исчезают самостоятельно.

Поздняя, или хроническая болезнь Лайма у людей возникает спустя месяцы или даже годы после заражения. В этом случае появляются неврологические и ревматологические проявления с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата (артриты) или нервной (нейроборелиоз, хронический атрофический акродерматит).

Иммунитет после перенесенного Лайм-боррелиоза нестерильный, возможна реинфекция с повторным развитием заболевания.

Как ранее сообщал Фокус:

В июле 2019 года Палата представителей США приняла необычную поправку в рамках Закона об утверждении государственной обороны 2020 года. Она обязывает министерство обороны США отчитаться, проводились ли в период холодной войны эксперименты по превращению клещей-переносчиков болезни Лайма в биологическое оружие.