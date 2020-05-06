По новым правилам. Как изменится жизнь украинцев после карантина

Пять этапов выхода из карантина

На днях украинское правительство окончательно решило, что государство будет постепенно выходить из карантина с 11 мая. Еще перед майскими праздниками премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал план выхода из карантина, состоящий из пяти этапов. Между каждым из них предполагается промежуток в 10 дней, достаточный для того, чтобы оценить изменение эпидемиологической ситуации в стране из-за смягчения мер. Тем не менее глава Кабмина уточнил, что если количество инфицированных будет снижаться, то второй, третий и четвертый этапы могут запуститься одновременно.

На самом деле смещение этапов правительственного плана начнется даже раньше, рассказывает Фокусу Олег Гетман, координатор экономических групп Экономической экспертной платформы. Например, если изначально учреждения общепита на вынос должны были заработать на втором этапе, а кафе с посетителями – лишь на третьем, то теперь эти ограничения планируется снять уже с 11 мая. Правда, кафе пока будут работать лишь в виде летних террас под открытым небом.

Кабмин учел около 80% предложений группы экономических экспертов, разработавших модель адаптивного (или мягкого) карантина, подчеркивает Олег Гетман. При этом экономист критикует решение правительства запустить общественный транспорт лишь на четвертом этапе завершения карантина. "Бизнес, особенно маленький, полноценно работать в таких условиях просто не сможет. Мы предлагали сразу запустить весь общественный транспорт без спецпропусков", – говорит он. Эксперт считает, что это возможно при соблюдении необходимых мер безопасности, например, при заполняемости салона на 50%. В связи с этим экономическая группа рекомендует Министерству здравоохранения пересмотреть решение по транспорту.

Также Гетман считает, что в рамках первого этапа следовало открыть и отели. По его словам, соблюдение санитарных норм там гораздо выше, чем на тех же летних площадках кафе или в супермаркетах.

В настоящее время аналитики Экономической экспертной платформы прописывают типовые правила для разных сфер бизнеса. Салоны красоты, учреждения общепита, конторы нотариусов смогут работать лишь при выполнении ряда условий, включающих нормы по количеству посетителей, допустимому расстоянию между ними, наличию антисептиков и т. д.

Риск существует, но ослаблять надо

При формировании поэтапного плана правительство также использовало наработки украинских экспертов по региональному зонированию карантина. Как Фокус писал раньше, Центр экономических стратегий еще в начале апреля предлагал использовать несколько режимов (от мягкого к жесткому) для областей с разной эпидемиологической ситуацией. Другими словами, при единичных случаях заболевания нет особого смысла держать весь регион в рамках жестких ограничений, убивая экономику и не давая людям возможности заработать. Сейчас Кабмин также собирается внедрять эту модель. То есть если на большей части страны карантин с 11 мая будет смягчаться, то в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, где зарегистрировано наибольшее количество выявленных инфицированных, решение о снятии ограничений будут принимать национальная и областная комиссии по вопросам техногенных и экологических чрезвычайных ситуаций.

Павел Ковтонюк, заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 гг. и один из разработчиков проекта режимного карантина, считает, что адаптивную модель в стране следует внедрять лишь при выполнении четырех условий: массовом тестировании населения, разворачивании больничной сети, полноценной защите медработников и соблюдении населением правил социального дистанцирования. Однако позитивных результатов по этим пунктам в государстве добиться так и не смогли. "Запуская адаптивную модель без соблюдения этих условий, государство сильно рискует, – подчеркивает Ковтонюк в разговоре с Фокусом. – Мы просто не поймем, если у нас начнется новая вспышка, и реагировать на нее будем с опозданием". По его словам, нынешняя система тестирования в стране работает лишь на фиксацию выявленных случаев, при этом не помогает выявлять новых инфицированных. В целом эксперт поддерживает решение правительства о смягчении карантинных мер. В то же время он подчеркивает, что помешать новой вспышке поможет активизация тестирования и широкая пропаганда мер индивидуальной безопасности.

Как говорит Владимир Курпита, врач-инфекционист и бывший директор Центра общественного здоровья, мероприятия инфекционного контроля после карантина должны быть максимально хорошо спланированы. К этому относится своевременное обнаружение и изоляция больных, отслеживание контактных лиц, а также соответствующие меры безопасности на предприятиях. При этом эксперт подчеркивает, что нельзя говорить о линейной зависимости отмены ограничений и развития эпидемии. "Запуск бизнеса не означает, что у нас повысится динамика заболеваемости, этого может и не произойти. В то же время даже на фоне ограничительных мер может идти прирост случаев", – уточняет Курпита.

Эпидемиолог Людмила Мухарская, в свою очередь, считает, что после снятия некоторых ограничений 11 мая Минздрав должен особенно тщательно отслеживать эпидемиологическую ситуацию. В случае усиления динамики заболеваемости необходимо пересмотреть карантинные меры, чтобы избежать новой вспышки.

Стандарты жизни после карантина

Параллельно с этапами декарантинизации правительство презентовало так называемые новые стандарты жизни. Это некие правила социального поведения, которые должны сохраниться в обществе и после карантина, – ношение масок в людных местах, социальное дистанцирование, дезинфекция и наличие антисептиков на входе в различные заведения. В целом, разные группы ученых говорят о том, что пандемия Covid-19 может продлиться до 2022 года. В очередной раз об этом на днях заявили исследователи университета Миннесоты. Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина рассказал, что ближайшие два года Украина будет жить в условиях противостояния болезни.

Владимир Курпита в разговоре с Фокусом также отметил, что некоторые правила после карантина станут частью нашей социальной привычки. "Начинается новая эпоха, и некоторые меры безопасности могут остаться после карантина навсегда. Например, измерение температуры на входе в места общепита или на предприятия. Это та объективная реальность, с которой нужно научиться жить", – считает инфекционист. При этом он уверен, что в обществе необходима широкая дискуссия на тему того, где ограничиваются права конкретного человека и начинаются права и безопасность всего населения.

Заметнее всего, особенно в первое время после карантина, эти новые стандарты будут соблюдаться в системе общественного питания. "Даже когда ограничения отменят, то еще на месяц-два вирус останется "в головах", то есть люди все равно будут бояться заразиться, в том числе из-за грязных поверхностей", – объясняет Ольга Насонова, директор компании "Ресторанный консалтинг". Именно для того, чтобы посетители чувствовали себя более комфортно, рестораны и кафе будут стараться предоставлять "антибактериальный сервис". Помимо обязательного санитайзера на входе, здесь будут демонстративно протираться ручки дверей, столешницы, а уборщицы станут чаще мыть полы. К слову, уже сейчас многие заведения заказывают маски для своих сотрудников с фирменными логотипами.

При этом Насонова считает, что такие нормы будут иметь не только психологический успокаивающий эффект для посетителей, но и практические результаты. "Очевидно, что рестораны будут чаще проверять своих сотрудников, а посетители станут повсеместно мыть руки. Благодаря такой практике этим летом будет намного меньше пищевых отравлений", – отмечает эксперт. Также собеседница Фокуса уверена, что после карантина в Украине станет еще более популярной уличная еда. Люди еще какое-то время будут бояться закрытых помещений, особенно подвальных, а значит станут охотнее есть на улице.

Часть новых привычек сохранится и в супермаркетах. Как рассказывает Дарья Кирьятская, руководитель отдела коммуникаций "Ашан Украина", в магазинах сети за период карантина покупатели стали чаще пользоваться онлайн-покупками и безналичным расчетом. Этот тренд сохранится и после карантина, уверена она. Экономист Олег Гетман также считает, что после отмены ограничений украинцы продолжат часть покупок совершать через интернет. Так, если в докризисное время онлайн-продажи у нас составляли около 30%, то сейчас их количество выросло до 40-50%, отмечает он. Помимо этого, в магазинах стали чаще пользоваться бесконтактной оплатой. "Те меры безопасности, которые сейчас прописываются в офисе премьер-министра [для снятия карантинных ограничений], предполагают, что почти в каждом секторе сферы услуг должна быть возможность безналичного расчета. И когда предприниматели поставят POS-терминалы, то и они сами, и клиенты оценят удобство таких операций", – говорит Гетман.

А вот на сферу общественного транспорта в Украине карантин практически никак не повлияет, уверен Дмитрий Беспалов, эксперт по вопросам транспортной инфраструктуры. Из-за кризиса подвижного состава в городах может стать еще меньше, чем в докарантинное время, и салоны автобусов после карантина будут переполнены. При этом контролировать количество пассажиров у нас в принципе невозможно, подчеркивает Беспалов. "Те, кто никогда не занимался транспортным планированием, могут тешить себя иллюзией, что какой-то полицейской мерой такое можно осуществить. Но это не так", – уверен эксперт. Сегодня в общественном транспорте действует норматив восемь пассажиров на квадратный метр, при этом периодически поступают предложения уменьшить эту норму вдвое – до четырех человек. Беспалов считает, что без существенного увеличения подвижного состава изменения в документах ни к каким реальным результатам не приведут. В то же время он уверен, что ситуация с автомобильными пробками после карантина значительно ухудшится. "Сейчас одной из основных покупок украинцев станет автомобиль – на случай повторения карантина. Потому количество личного транспорта в городах лишь увеличится", – отмечает он.

Как конец карантина скажется на этике поведения

За время карантина в обществе устоялись новые социальные нормы поведения. Люди перестали здороваться за руку, собеседники стараются поддерживать дистанцию между собой и не притрагиваться к своим знакомым. Тем не менее Юлия Юдина, консультант по светскому и деловому этикету, уверена, что после карантина все вернется на круги своя. "Этикет, как наука современная и развивающаяся, действительно вносит коррективы в классические правила. Но в данной ситуации я не вижу предпосылок к глобальному их изменению", – считает эксперт. При этом она согласна, что какое-то время даже после карантина люди не будут использовать рукопожатия и близкие приветствия. "Это тоже одна из основных этикетных норм – поступай так, чтобы людям, находящимся в твоем поле, было комфортно общение с тобой", – уточняет она.

Елена Рыхальская, кандидат психологических наук и психотерапевт, уверена, что никаких унифицированных послекарантинных норм общения не появится. "На сегодня ни у нас, ни в других странах нет статистики по "застревающим" людям, то есть тем, кто будет всю жизнь после такой ситуации носить маску, или по "новаторам", которые даже во время ограничений не носили ее", – объясняет она. В то же время эксперт уверена, что когда украинцы "вырвутся" на улицы после карантина, могут позволять себе больше, чем обычно. "Из-за того, что все очень устали от карантинных норм, вполне вероятно, что даже начнется регрессия, то есть люди начнут сознательно нарушать социальные запреты", – прогнозирует Рыхальская. При этом украинцы будут требовать выполнения всех санитарных норм от тех же сотрудников сферы обслуживания и ожидать от них ношения масок и соблюдения других мер безопасности. Такая модель поведения продлится от месяца до полугода, предполагает она, после чего общество вернется к докарантинному образу жизни.