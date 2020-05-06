Кличко рассказал, когда заработает общественный транспорт в обычном режиме

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что общественный транспорт в столице будет работать в ограниченном режиме, несмотря на ослабление карантинных мер.

Об этом Кличко сказал на брифинге.

"Наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме. До 22 мая точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта. А бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы. Метро, как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу", – говорит он.

При этом, по словам мэра, Кабинет министров должен разрешить пригородное сообщение, как только начнется ослабление карантина.

"Пригородный транспорт правительство пообещало запустить в первую очередь, с началом послаблений", – заявил Кличко.

Отметим, на данный момент, транспорт работает по системе спецпропусков.

Как ранее сообщал Фокус:

4 апреля Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, хотя часть ограничений 11 мая все же снимут.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством инфицированных в рамках модели адаптивного карантина.

Шмыгаль также добавил, что в механизм "адаптивного карантина" будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.

По словам главы МОЗ Максима Степанова, если украинцы будут придерживаться рекомендаций и плана Минздрава, пика эпидемии можно будет избежать.