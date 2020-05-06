Главы ОГА могут быть уволены за задержку выплат надбавок медикам, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил главам областных государственных администраций (ОГА) увольнением, если не будет решен вопрос с задержками выплат надбавок медицинским работникам, которые борются с коронавирусом. Об этом он сказал в видеообращении к гражданам.

"В тех регионах, где не выплатят надбавок, председатели ОГА будут как лишены заработной платы, а возможно и должностей", – заявил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский поручил председателям ОГА в ближайшие дни погасить задолженность перед медицинскими работниками. Глава государства отметил, что на следующей неделе получит полную информацию относительно погашения задолженности и выплаты надбавок.

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что надбавки медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, будут выплачены до пятницы, 8 мая. Степанов подчеркнул, что все деньги были перечислены в регионы.

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