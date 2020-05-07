СБУ уличила несколько охранных фирм в работе на боевиков "ДНР"

СБУ расскрыла сразу несколько охранных фирм в сотрудничестве с боевиками "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Компании передавали террористам сведения об объектах критической инфраструктуры.

Основателями фирм оказались бывшие сотрудники правоохранительных органов из Донецка. Организаторы регулярно платили налоги в так называемый бюджет "ДНР", часть из которых шла на финансирование незаконных вооруженных формирований.

"На контролируемой украинскими властями территории бизнесмены предоставляли услуги по установке и обеспечения деятельности систем безопасности в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. Среди клиентов коммерсантов были предприятия, которые относятся к объектам критической инфраструктуры государства", – заявили в СБУ.

Правоохранители обнаружили и изъяли вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов уголовного производства.

Как ранее сообщал Фокус:

СБУ в период майских праздников зафиксировала увеличение активности российских интернет-агитаторов с призывами к нарушению карантина в стране.

СБУ в Одессе задержала бывшего боевика "ДНР", который участвовал в боевых действиях.