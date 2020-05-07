СБУ приходила с обыском к экс-главе налоговой Верланову

Экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что утром по месту его жительства СБУ провела обыски.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали – не уточняли, но то, о чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", – говорит Верланов.

Напомним, глава Минфина Сергей Марченко считает, что у правоохранителей есть основания для расследования действий уволенных глав Гостаможслужбы и ГФС Максима Нефьодова и Сергея Верланова.

По его словам, со стороны бизнеса неоднократно поступали жалобы на задержки с автоматическим возмещением НДС и безосновательное блокирование налоговых накладных.

Как ранее сообщал Фокус: