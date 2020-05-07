Нацгвардейцев-поджигателей сухой травы поймали под Киевом
На днях под Киевом в Бориспольском районе бойцы Нацгвардии сжигали сухую траву. Когда очевидец сделал им замечание – набросились на него с руганью и едва не побили.
Видео было опубликовано в Telegram-канале Teza. Как пишет 24tv.ua, в Нацгвардии подтвердили, что бойцы их, они служат на полигоне в селе Старое, которое расположено в нескольких километрах от места съемки. Там добавили, что пожара, к счастью, не произошло. Бойцы якобы сами потушили все то, что подожгли.
От кого нацгвардейцы-срочники получили задание убирать поле в Нацгвардии не знают, однако обещали выяснить.
По сообщениям источников, бойцов на поле могли послать командиры, которым заплатили местные жители за "уборку" на полях.
Впоследствии один из бойцов записал видеообращение, в котором извинился за свое поведение.
Напомним, что сейчас поджог травы в Украине запрещен законом. Минимальная сумма штрафа за это составляет 3 060 грн. Причиной появления такого запрета является то, что поджоги травы загрязняют воздух и часто приводят к лесным пожарам.
Как ранее писал Фокус:
- Нацгвардия Украины проводит спецоперацию по поиску поджигателей лесов в Житомирской и Киевской областях, в том числе в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков
- В Чернобыльской зоне продолжается борьба с пожарами. Основные усилия спасателей и пожарных направлены на тушение очагов тления, где ранее бушевал огонь.
- По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.