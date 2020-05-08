На Донбассе получили ранения шестеро бойцов Объединенных сил
В зоне боевых действий на Донбассе 7 мая боевики 21 раз обстреляли позиции Объединенных сил, применяя запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы, минометы, гранатометы, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В результате вражеских обстрелов получили ранения шесть бойцов Объединенных сил.
"В результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих ООС получили ранения", – говорится в сообщении.
Украинский защитники дали отпор врагу, вынудив его прекратить огонь.
"Во время вражеских огневых провокаций наши воины проявили мужество и выдержку. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все обстрелы противника, вынудив противника вернуться к соблюдению режима "тишины", – сообщили в штабе ООС.
Кроме того, по данным разведки, 7 мая украинские военнослужащие уничтожили семь боевиков и еще пятерых ранили. Также украинские военные уничтожили военную машину противника.
Как ранее сообщал Фокус:
- С начала 2020 года на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.
- Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что сейчас на оккупированных территориях зафиксировано более 400 случаев инфицирования COVID-19, хотя по "официальным данным" оккупационных администраций учтено только около полутора сотен подобных случаев.