На Донбассе получили ранения шестеро бойцов Объединенных сил

В зоне боевых действий на Донбассе 7 мая боевики 21 раз обстреляли позиции Объединенных сил, применяя запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы, минометы, гранатометы, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В результате вражеских обстрелов получили ранения шесть бойцов Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих ООС получили ранения", – говорится в сообщении.

Украинский защитники дали отпор врагу, вынудив его прекратить огонь.

"Во время вражеских огневых провокаций наши воины проявили мужество и выдержку. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все обстрелы противника, вынудив противника вернуться к соблюдению режима "тишины", – сообщили в штабе ООС.

Кроме того, по данным разведки, 7 мая украинские военнослужащие уничтожили семь боевиков и еще пятерых ранили. Также украинские военные уничтожили военную машину противника.

Как ранее сообщал Фокус:

С начала 2020 года на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.