8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения, посвященный тем, кто погиб во время Второй мировой войны.

Памятный день установлен указом президента Петра Порошенко от 24 марта 2015 года. Целью празднования является достойное чествование подвига украинского народа, его вклада в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войны и выражения почтения всем, кто погиб на фронтах, во время бомбардировок, побывал в плену, концлагерях или просто пропал без вести.

Вторая мировая война стала самой кровавой и жестокой в истории человечества. Она унесла жизни более 80 млн человек.

Первоначально Акт военной капитуляции Германии был подписан представителями Верховного командования вермахта, Верховного командования Западных союзников и Советского Союза 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени в Реймсе (Франция). Капитуляция нацистской Германии вступила в силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому времени).

По требованию Кремля в ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте в 22:43 по среднеевропейскому времени (00:43 9 мая по московскому) состоялось вторичное подписание капитуляции.

В связи с этим в большинстве стран мира окончание Второй мировой войны отмечается 8 мая, тогда как в СССР Днем победы считалось 9 мая. Сейчас в Украине 9 мая празднуется День победы над нацизмом.

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