В Украину эвакуационными рейсами вернулись еще 800 граждан

Эвакуационные рейсы 7 мая доставили в Украину еще 800 граждан. Они прилетели из Копенгагена, испанской Аликанте, Милана и двумя рейсами из Мадрида. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

По прилету на самочувствие никто из граждан не жаловался, температурный скрининг лиц с повышенной температурой не выявил.

"Пассажиры установили мобильное приложение "Дий вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля. Один гражданин, который прибыл из Копенгагена, отправился на обсервацию по указанному адресу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 7 мая общий пассажиропоток через украинскую границу был выше, чем в предыдущие дни. Границу в обе стороны пересекли 14 000 человек. Лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ обнаружено не было.

Отметим, что всех эвакуированных украинцев делят на две группы. Те, у кого есть смартфоны, устанавливают приложения "Дия", вводят адрес, по которому обязуются самоизолироваться, и обязаны находиться по нему две недели.

У кого нет смартфонов, проходят обсервацию "в классическом формате", в заранее подготовленных государством локациях.

Как ранее сообщал Фокус:

17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса. Тем не менее, украинцы могли вернуться в страну автомобильным транспортом.

С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.