В Кабмине назвали города мира, откуда самолеты эвакуируют украинцев

В Мининфраструктуры заявили, что обязательным условием будет 14-дневная обсервация по прилету

В Мининфраструктуры назвали перечень городов мира, откуда собираются в ближайшее время эвакуировать граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы министерства Владислава Криклия, возвращение украинцев будет возможно лишь при условии обязательно обсервации в течение 14 дней в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции.

"Контроль за последним будет осуществляться с помощью приложения "Действуй дома" на платформе "ДІЯ", - отметил Криклий.

Так, рейсы планируются из таких городов, как Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло , Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Криклий отметил, что информация о запланированных рейсах уже доступна на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine.

На протяжении месяца Украина не эвакуировала своих граждан. Одним из последних рейсов, с эвакуированными украинцами, стал самолет из Вьетнама. Пассажиры рейса выламывали двери в аэропорту и отказывались пройти обсервацию.

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