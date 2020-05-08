На Закарпатье в школе-интернате обнаружили вспышку коронавируса
В Закарпатской области в городе Перечин зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции в школе-интернате.
Об этом сообщил глава ОТО Иван Погориляк в Facebook.
Всего в Перечинской ОТО заразились 26 человек.
"В Перечинской ОТО выявлено 26 больных коронавирусом, 5 человек из села Заречево и 21 – из города Перечин. Такую резкую вспышку заболевания получили в результате тестов, проведенных накануне в одном из учебных заведений города Перечин, там выявлен коронавирус у работников и членов их семей ", – говорит Погориляк.
По словам председателя Перечинской ОТО, у большинства из этих людей заболевание протекает легко. Пять человек находится в медучреждениях в Ужгороде.
Всего из этого учреждения и связанных с ними лиц (заболевших. – ред.) – десять человек", – сообщил он.
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