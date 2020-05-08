Регулятор назвал B2B Jewelry "социально опасным" проектом и обратил на него внимание полиции

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обратилась в полицию по проекту B2B Jewelry. Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.

Регулятор предупреждает, что B2B Jewelry – "социально опасен", ведь его конечной целью может быть незаконное завладение средствами вкладчиков.

Проект предалагает гражданам купить ювелирные изделия и подарочные сертификаты, по которым начисляются слышком высокие проценты инвестприбыли.

При этом, на подарочных сертификатах отсутствуют какие-либо реквизиты лица, которое этот сертификат выдает. К тому же, B2B Jewelery – не название юрлица, поэтому кто ответственное лицо по вложениям – четко не ясно.

Кроме того, все рассчеты в магазинах B2B Jewelery осуществляются наличкой, соответственно выйти на реального бенефициара проекта не представляется возможным.

В то же время, говорят в Нацкомиссии, у подарочных сертификатов B2B Jewelry "есть признаки долговых ценных бумаг" – они свидетельствуют о внесении их первыми владельцами средств и могут служить подтверждением обязанности эмитента (B2B Jewelry) вернуть вкладчику деньги.

Также регулятор подчеркивает, что привлекать средства населения и платить по ним проценты могут только банки и финкомпании, у которых есть соответствующая лицензия.

Сейчас же, во время карантина, B2B Jewelry остановил выплаты по сертификатам и начал инвестировать в цифровые активы – т.н. "токены B2BT". В комиссии считают, что они настолько же "социально опасны", как и обычные сертификаты.

"Комиссия видит в действиях проекта грубое нарушение законодательства Украины... Регулятор уже обратился в правоохранительные органы по нарушениям законодательства со стороны проекта B2B Jewelry и его социальной опасности", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

В НБУ предупредили граждан о мошенниках, которые активизировались во время карантина: они рассылают СМС-ки от имени банков с предложением получить некую "государственную помощь".