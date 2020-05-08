Душ и микроволновка за 2 тыс. грн в сутки. В Лукьяновском СИЗО открылись платные камеры

В Лукьяновском СИЗО Киева в рамках экспериментального проекта открылись первые платные камеры.

Об этом заявил Министр юстиции Денис Малюська, передает пресс-служба Кабмина.

Пилотный проект будет действовать до конца 2021 года, после чего будет решаться вопрос законодательного закрепления платной услуги.

"Вместе с тем мы видим, что в следственных изоляторах, как правило, уже оборудованы камеры "повышенного комфорта". При этом, как со стороны администрации искусственно создаются условия для того, чтобы заключенные и их семьи доплачивали за определенные "услуги", так и последние всегда изыскивают способы улучшить условия своего пребывания в следственном изоляторе. Мы же хотим устранить эту коррупционную составляющую", – сказал Малюська.

За плату заключенных до приговора переведут в камеры с улучшенными условиями: в камерах будет увеличена норма площади на человека и отгорожен санузел, также там будет отремонтированы сантехника и электричество.

На своей странице в Facebook Денис Малюська рассказал, что стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2000 грн. в сутки, 8000 грн. за неделю и 12000 грн. в месяц.

Воспользоваться камерами смогут только те люди, в отношении которых еще нет приговора суда.

"Это точно не "ВИП-камеры", как видно по фотографиям, ничего удивительного мы не предлагаем и не обеспечиваем. Мы предоставляем возможность пользоваться большей, чем обычно, площадью камер, а также базовым оборудованием вроде холодильника, телевизора или столовых приборов. Ну и ремонт не столетней давности, как это часто случается в наших следственных изоляторах", – сообщил Малюська.

По состоянию на 8 мая, свободны две четырехместные камеры, одна трехместная и одна двухместная.

Отметим, 22 апреля Кабмин одобрил такую инициативу.

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