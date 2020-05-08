С 12 мая в Киеве начнут отключать горячую воду, – КГГА
12 мая в столице начнутся гидравлические испытания теплосетей, которые являются необходимой частью подготовки их к работе зимой. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
"Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывание многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведения", – пояснил он.
Пантелеев напомнил, что тестирование сетей повышенным давлением предусмотрено Правилами подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду. Эти правила касаются не только Киева, но и всех городов.
Испытания будут проводить как и раньше по отдельным районам. На каждом участке они продлятся около двух недель. При испытаниях соответствующие тепловые пункты будут отключать, и подачи горячей воды в доме не будет.
"Мы понимаем, что отсутствие горячей воды – это дискомфорт и просим извинения у киевлян за это. Однако другого способа подготовки системы теплоснабжения нет", – сказал заместитель главы КГГА.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Киеве 7 мая выпала месячная норма осадков, в четверг, в столице был зафиксирован рекорд столетия.
- Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему улицы города бывают затоплены после проливных дождей. По его словам, в Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не обновляли десятилетиями.