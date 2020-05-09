Впервые в истории на станции "Академик Вернадский" погиб украинский полярник

8 мая 2020 года на станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович. Об этом сообщает пресс-служба Миноборазования.

"Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, полярник совершил самоубийство. Это была уже его пятая экспедиция.

"Сейчас мы выясняем все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем. К сожалению, все мы живые люди, и никто заранее не знает, что для кого станет последней каплей или "соломинкой, которая сломала спину". Решаться вопрос доставки тела в Украину", - сообщил руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Обязанности повара на станции пока поочередно выполнять все другие участники экспедиции

Василий Омелянович родился в 1985 году. Жил в городе Малине Житомирской области. В первый раз посетил станцию "Академик Вернадский" с составе 16 антарктической экспедиции.

В своем последнем посте в Facebook он призвал уважать людей и дома, где нас ждут.

ВВС Украина пишет, что это первая смерть на станции за время ее принадлежности Украине. За британский период (до 1996 года) на станции погибли пять человек.

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