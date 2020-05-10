Верховный суд обязал нарушителей ПДД платить за обжалование штрафа
За обжалование штрафов полиции за нарушение правил дорожного движения теперь нужно будет уплатить судебный сбор.
Об этом в Facebook сообщает "Дорожный адвокат", ссылаясь на постановление Верховного Суда.
Ранее иск в суд можно было подать бесплатно, теперь же нужно будет заплатить 420 грн. Постановление вступило в силу и не подлежит обжалованию.
Таким образом, при средних штрафах от 170 до 425 грн идти в суд становится нецелесообразно.
Также "Дорожный адвокат" уточняет, что если водитель выигрывает суд, ему должны вернуть всю сумму сдуебного сбора.
Как ранее сообщал Фокус:
- Верховная Рада отменила административное взыскание за нарушение правил дорожного движения в виде штрафных баллов, которые были включены в Кодекс Украины об административных правонарушениях в 2015 году.
- В Киеве бдительность водителей проверяли с помощью автомобилей скорых и пожарных, которые проезжают со включенными спецсигналами.