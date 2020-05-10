Верховный суд обязал нарушителей ПДД платить за обжалование штрафа

За обжалование штрафов полиции за нарушение правил дорожного движения теперь нужно будет уплатить судебный сбор.

Об этом в Facebook сообщает "Дорожный адвокат", ссылаясь на постановление Верховного Суда.

Ранее иск в суд можно было подать бесплатно, теперь же нужно будет заплатить 420 грн. Постановление вступило в силу и не подлежит обжалованию.

Таким образом, при средних штрафах от 170 до 425 грн идти в суд становится нецелесообразно.

Также "Дорожный адвокат" уточняет, что если водитель выигрывает суд, ему должны вернуть всю сумму сдуебного сбора.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада отменила административное взыскание за нарушение правил дорожного движения в виде штрафных баллов, которые были включены в Кодекс Украины об административных правонарушениях в 2015 году.