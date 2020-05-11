"Этот день настал". Минздрав с 11 мая смягчает карантин

В понедельник, 11 апреля, в Украине начинается ослабление карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram-канале.

"Этот день настал, потому что большинство из нас соблюдали правила. Однако это не значит, что мы можем пренебречь мерами безопасности. Ежедневно в Украине обнаруживают около 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Чтобы не пополнять эту неутешительную статистику, не забывайте о правилах безопасности", – говорится в сообщении.

Так, в рамках адаптивного карантина в стране заработают парикмахерские, салоны красоты, заведения общественного питания, учреждения торговли продовольственными и непродовольственными товарами. Также будет разрешен ряд видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях, а также стоматологии. При этом конкретные условия могут варьироваться от региона к региону в зависимости от распространения коронавируса в каждой конкретной области страны.

Кроме этого, учреждения, возобновляющие работу, должны будут обеспечить температурный скрининг всех работников перед сменой. Запрещается допускать к работе людей с температурой выше 37,2 градуса или с признаками ОРВИ. Прием клиентов может осуществляться лишь по предварительной записи с временными промежутками между клиентами в 15 минут, ожидание очереди осуществляется вне помещения с соблюдением дистанции 1,5 м.

На входе в заведение торговли или сферы услуг должны быть организованы места для дезинфекции рук, клиентов и посетителей можно допускать только в масках или респираторах, сотрудники учреждения работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки, а также проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

Также украинцам разрешат гулять в скверах и зонах отдыха, парках, включая лесопарковые и прибрежные зоны.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 4 мая 2020 года первый этап смягчения карантинных мер продлится до 22 мая.

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