В Одесской области фермер потерял весь урожай из-за засухи и совершил самоубийство

В Килийском районе Одесской области фермер покончил жизнь самоубийством, потеряв весь урожай из-за сильной засухи в регионе.

Об этом в своем видеообращении заявил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.

По его словам, покончил с собой 66-летний фермер Василий Сердюченко, который не смог пережить тот факт, что весь его урожай оказался уничтожен засухой.

У погибшего из-за потери урожая возникли серьезные финансовые проблемы. Он, как и многие другие фермеры, брал в кредит деньги для оплаты аренды земли и посевов, а в этом году лишился всего урожая, и, значит, средств для возвращения долга.

"Он был фермером средней руки. Его хозяйство обрабатывало 150 гектаров земли, так называемые паи. Он, как и сотни других фермерских хозяйств Бессарабии, утратили 100% посевов. Это колоссальные финансовые потери, так как предприятие брало в долг серьезный финансовый ресурс. Вдумайтесь: только на паи ему необходимо было выделить около 900 тысяч гривен", – рассказал Бойченко.

Также, глава ОТГ сообщил, что горсовет обращался к власти с просьбой финансово помочь фермерам.

"Это серьезные деньги, которые сегодня нужны как финансовая компенсация потерь в связи с чрезвычайной ситуацией. Второй год подряд неурожай, а в этом году – небывалая засуха, поставили людей на грань отчаяния", – добавил он.

Как уточнила журналистка и экс-заместитель председателя Одесской ОГА Зоя Казанжи в

Facebook, у Сердюченко остался долг в сумме 900 тысяч гривен.

Она также обратила внимание, что 4 миллиарда гривен в резервном фонде заложены как раз на такие случаи, как компенсация фермерским хозяйствам из-за чрезвычайной ситуации.

"Но компенсации получают долларовые миллиардеры-латифундисты. А очередь к крестьянам все никак не может дойти... Одесская область очень страдает от засухи. Уже больше года нет дождей, зима была бесснежной. Гибнут посевы, земля превратилась в прах", - пишет бывшая чиновница.

По ее словам, в южных районах Одесской области планируют объявить чрезвычайную ситуацию из-за потери урожая в этом году.

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