Из-за закрытия границ Одесская область планирует принять за сезон 4-5 млн туристов

В этом году Одесса планирует стать "100% туристическим центром Украины" и принять 4-5 млн туристов. Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

"Если мы постепенно выйдем из карантина, особых предостережений и мер быть не должно. Очень хочется надеяться, что в ближайшее время мы вернемся к нормальной жизни", – говорит Куцый.

При этом, он говорит, что если запрет на путешествия за границу могут продлить, то с внутренними путешествиями проблем быть не должно. "При коллективном иммунитете к COVID-19 этот вопрос будет решен", – объясняет Куцый.

Также глава ОГА добавил, что местные власти будут придерживаться всех рекомендаций Кабмина и Минздрава, особенно в части количества лиц, которые могут находиться в общественных местах, курортных зонах или ресторанах после восстановления их работы.

Сегодня, 12 мая, СМИ сообщили, что уже завтра Еврокомиссия может порекомендовать трехэтапный подход к открытию границ стран-членов ЕС с "одинаковыми профилями риска".

Такое решение нацелено на помощь туристическому сектору, ведь пандемия коронавируса нанесет тяжелый урон туристической индустрии Европы, на долю которой приходится 10% экономической деятельности.

В 2018 же году Одесскую область посетили 6,2 млн туристов. Строя планы на 2019-й год, руководство области ожидало принять около 6,7 млн туристов. В 2019 году Одесса приняла 3,3 млн туристов, данных по области нет.

Как ранее сообщал Фокус:

Грузия начнет принимать иностранных туристов с 1 июля. C 15 июня в стране будет восстановлен местный туризм.

Турция изменила правила работы отелей из-за коронавируса. Весьма вероятно, что отели повысят цены на проживание, так им запретят работать на полную мощность.