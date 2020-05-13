В Раде карантин отменяется с 18 мая

Верховная Рада постановила вернуться к обычному режиму своей работы с 18 мая. За это решение проголосовал 251 народный депутат.

С 18 мая Верховная Рада будет работать в соответствии с календарным планом, утвержденным 16 января.

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Оппозиционные депутаты заявляли, что власть демонстрирует двойные стандарты этим постановлением, ведь парламент 18 мая вернется к регулярной работе, а страна еще как минимум неделю будет на карантине.

Спикер парламента Дмитрий Разумков подчеркнул, что Рада не прекращала работу, а только меняла формат работы. А теперь чаще будет проводить пленарные заседания.

Как ранее сообщал Фокус: