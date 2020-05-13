Из-за коронавируса бюджет Киева потерял 1,5 млрд гривен, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что бюджет города недополучил 1,5 млрд гривен из-за карантинных ограничений.

Об этом он сказал на брифинге.

"По нашим подсчетам потери городского бюджета из-за пандемии достигают уже около 1,5 миллиарда гривень", – говорит Кличко.

По его словам, если ситуация будет ухудшаться – будет принято решение о корректировке бюджета.

"В случае ухудшения ситуации столица будет принимать решение о дополнительной корректировке бюджета. Ведь мы практически не получаем налогов и сборов, которые поступали в город от малого и среднего бизнеса. Но мы понимаем, как сложно бизнесу, и что его надо поддержать. И делаем все, что можем в этой ситуации", – сказал мэр.

Он напомнил, что город предоставил 50% скидку для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества. В случае невозможности использования объекта – также на период ограничений – арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты по договорам аренды. Также с 1 марта по 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса.

"Понимая, что бизнес несет потери и ему нужна помощь, мы подготовили решение Киевсовета о введении для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов символической фиксированной уплаты паевого участия в сумме 1 гривна. Для летних площадок – до конца октября этого года. Для сезонных – до конца декабря", – сказал мэр.

Как ранее сообщал Фокус:

11 мая в Украине началось ослабление карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Представитель Кабмина в Раде Василий Мокан сообщил, что о полноценном выходе из карантина можно будет говорить в конце июня – июле или даже в августе – сентябре.