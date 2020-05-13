Скоростной 4G интернет уже доступен половине населенных пунктов Украины, – Минцифра

Министерство цифровой трансформации рассказало, что мобильная связь 4G (LTE) доступна в 15 478 населенных пунктах страны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Это более половины из общего количества. Но это в основном крупные и средние города и поселки, где проживает 82% населения. А вот до небольших населенных пунктов высокоскоростной мобильный интернет во многих случаях еще не добрался", – сказано в сообщении.

Министерство говорит, что решить эту проблему поможет развертывание сетей мобильных операторов в диапазонах 800-900 МГц.

Одна базовая станция, работающая на этой частоте, может покрыть большую территорию, чем при более высоких диапазонах.

Министерство говорит, что в июле мобильные операторы запустят свои сети в диапазонах 800-900 МГц, начиная с западных областей. Операторы уже получили лицензии на работу в этих диапазонах.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава НКРСИ заявлял, что в Украине в 2020 году может появиться связь 5G. По его словам, на данный момент анализируются частоты, которые могут быть использованы для 5G.

Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование сетей 5G. Это позволит обмениваться информацией в 20 раз, а в некоторых случаях, и в 100 раз быстрее, чем сети 4G.