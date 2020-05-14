Не раньше сентября: Степанов рассказал, когда болельщики смогут вернуться на трибуны
Проведение спортивных соревнований могут возобновить в конце мая, но болельщики смогут присутствовать на них не раньше сентября.
Об этом заявил глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью ТК "Футбол 1/2/3", комментируя этапы возвращения Украинской Премьер-лиги после карантина.
"Мы планируем возобновление некоторых спортивных соревнований с 22 мая. Это возможно только при пустых трибунах. Если говорить о футболе, то недавно я встречался с Андреем Павелко (президент Украинской ассоциации футбола, – ред), мы обсудили возобновление FAVBET Лиги. Это возможно только при соблюдении противоэпидемиологических мероприятий – все, что необходимо для предотвращения распространения COVID-19", – отметил министр.
По его словам, в настоящее время происходит диалог с эпидемиологами на предмет безопасного проведения спортивных соревнований.
На вопрос, может ли вернуться футбол в Украину 30 мая, Степенов ответил, что действительно сейчас рассматривается эта дата. При этом Степанов уточнил, что до сентября болельщикам вряд ли удастся попасть на трибуны во время футбольных поединков.
"Когда в Украине коронавируса практически не будет. Если будут единичные случаи в разных уголках страны, болельщики смогут вернуться на стадионы. В этом сезоне будут играть при пустых трибунах. Раньше сентября мы даже не можем этот вопрос рассматривать", – категорично высказался Степанов.
Напомним, глава МОЗ Максим Степанов анонсировал новое смягчение карантина с 22 мая. В частности, планируется частично возобновить работу общественного транспорта.
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