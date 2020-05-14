Сытник обратился в ЕСПЧ из-за его внесения в реестр коррупционеров

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно штрафа за незадекларированный отдых, благодаря которому он оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Об этом он заявил в эфире Громадського.

"Были очевидны действия по давлению на судей. Мы имеем норму в законе, в административном кодексе, что в случае признания определенных нарушений, а они, безусловно, являются и приведены в моем заявлении в Европейский суд, то это является основанием для пересмотра решения", — сказал директор НАБУ.

Он добавил, что дело находится в суде уже более месяца.

Напомним, в мае 2019 года занимавший тогда должность генпрокурора Юрий Луценко сообщил, что ГБР установило, что за отдых на охотничьей базе своей семьи и семьи друзей Сытник "забыл заплатить достаточно большую сумму".

Таким образом, этот отдых являлся подарком и должен был быть указан в декларации, чего чиновник не сделал.

В июле 2019 года полиция вручила ему административный протокол, связанный с коррупцией, за нарушение ограничений при получении подарков.

6 сентября Сарненский райсуд Ривненской области признал Сытника виновным и наложил на него штраф.

Как ранее сообщал Фокус:

Артем Сытник заявил, что администиративное дело, из-за которого он попал в реестр коррупционеров, – это месть за "дело рюкзаков".