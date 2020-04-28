Профильный комитет рекомендовал Раде принять закон, по которому можно уволить Сытника

Основанием для увольнения главы НАБУ может стать совершением им коррупционного правонарушения

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №3133, который должен повысить эффективность противодействия коррупции в органах госвласти. Если его примут, то директора Национального антикоррпуционного бюро Артема Сытника придется уволить. Об этом сообщил инициатор законопроекта депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Одной из ключевых норм проекта является та, что при наличии вступившего в силу решения суда о привлечении к административной ответственности за коррупцию, полномочия директора НАБУ прекращаются.

В своем заявлении, опубликованном в Facebook, НАБУ утверждает, что предложенная в законопроекте норма об освобождении работников и директора Бюро противоречит действующему закону о НАБУ. В нем записано, что директора НАБУ можно уволить только на тех основаниях, которые указаны в самом законео НАБУ.

Читайте также: Сытник заплатит штраф за элитный отдых

"НАБУ привыкло работать под давлением, поскольку подследственными Бюро лицами являются высокопоставленные лица, в том числе и нардепы. Подобные решения, законопроекты, предложения не впервые встречаются в истории Бюро и выглядят как очередная попытка наступления на независимость правоохранительного органа", – говорится в заявлении.

Напомним, 13 февраля 2019 года апелляционный суд признал Артема Сытника виновным в административном нарушении, связанном с коррупцией. Его обвинили в том, что не внес в декларацию подарок - элитный отдых за чужой счет.

10 февраля 2020 года сообщалось, что под проектом постановления об увольнении Сытника подписалось 216 депутатов. Но это постановление Рада не рассматривала из-за его несоответсвия закону.

10 марта в Верховную Раду был внесен законопроект №3180, которым предлагалось расширить перечень оснований для увольнения директора НАБУ. Профильный комитет не рассматривал этот законопроект.

Как ранее сообщал Фокус: