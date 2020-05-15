Степанов прокомментировал скандал с забракованными ПЦР-тестами Укргентеха

Проблемы с точностью ПЦР-тест-систем украинской компании Укргентех возникли только в киевской референс лаборатории. Сейчас их передали для проведения экспертизы в независимую лабораторию. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, допуском на рынок все медицинских средств занимается Гослекслужба. В случае с тест-системами Укргентеха она получила от производителя документы, подтверждающие прохождение испытаний тест-систем, и допустила их на рынок. После этого ПЦР-тесты закупили и для государственных лабораторий.

"Начали появляться проблемы в некоторых лабораториях. Но эти проблемы были вызваны в первую очередь настройкой этих тест систем. Каждая лаборатория имеет свое оборудование, свои процедуры и необходимо настроить работу той или иной ПЦР-тест-системы. После настройки они все работали и у нас не возникали проблемы ни в Одессе, ни во Львове ни в других регионах. Возникла проблематика в Киевской референс лаборатории", - заявил Степанов.

Сейчас Гослекслужа проводит внеплановую проверку и переедала тест-системы на экспертизу в независимую лабораторию. После получения отчетов об испытаниях будет принято окончательное решение.

Степанов напомнил, что производитель несет полную ответственность за использование тест-систем, в том числе и уголовную. Он добавил, что в Украине также используются китайские, корейские и чешские ПЦР-тесты.

Напомним, 12 мая СМИ опубликовали письмо Центра общественного здоровья МОЗ, в котором говорится, что ПЦР-тесты Укргентеха "не соответствуют значениям, заявленным производителем" и не могут использоваться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19.

Компания-производитель с такой оценкой не согласилась. В Укргентехе заявили, что проверку их тестов могла проводить только Гослекслужба и засомневались в исправности оборудования, на которой проводились эксперименты ЦОЗ.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце апреля Офис президента сообщил, что отправил по регионам 200 тыс. ПЦР-тестов производства компании "Укргентех".