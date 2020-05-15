Въезд грузовиков в Киев в часы пик запретят с 18 мая
В Киеве ограничат въезд грузового транспорта с 18 мая. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на брифинге.
Ограничения будут действовать с 7:00 до 10:00, а также с 17:00 до 20:00, то есть на время утреннего и вечернего часов пик.
"Поскольку в городе сейчас сложная транспортам ситуация, мы ужесточили контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен с 7:00 до 10:00 утра, вечером с 17:00 до 20:00. Это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковой нагрузки. Ограничения будут действовать до полного восстановления работы пассажирского транспорта, когда на дорогах города станет меньше частного транспорта", – сказал мэр.
Ранее Кличко обратился к Кабмину с просьбой открыть метрополитен с 25 мая. Однако по мнению министра Мининфраструктуры Владислава Криклия, он бы не спешил с этим решением.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МОЗ Максим Степанов анонсировал новое смягчение карантина с 22 мая. В частности, планируется частично возобновить работу общественного транспорта.
- Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев быть ответственными, ведь следующие дни – ключевые в борьбе с коронавирусом. По его словам, власти "хоть завтра" могут открыть метро, но это может привести к плачевным последствиям.