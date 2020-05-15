Въезд грузовиков в Киев в часы пик запретят с 18 мая

В Киеве ограничат въезд грузового транспорта с 18 мая. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на брифинге.

Ограничения будут действовать с 7:00 до 10:00, а также с 17:00 до 20:00, то есть на время утреннего и вечернего часов пик.

"Поскольку в городе сейчас сложная транспортам ситуация, мы ужесточили контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен с 7:00 до 10:00 утра, вечером с 17:00 до 20:00. Это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковой нагрузки. Ограничения будут действовать до полного восстановления работы пассажирского транспорта, когда на дорогах города станет меньше частного транспорта", – сказал мэр.

Ранее Кличко обратился к Кабмину с просьбой открыть метрополитен с 25 мая. Однако по мнению министра Мининфраструктуры Владислава Криклия, он бы не спешил с этим решением.

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