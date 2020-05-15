Украина запустит авиасообщение с теми странами, куда будут пускать украинцев, – Криклий
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что регулярные авиаперевозки запустятся в зависимости от готовности других стран принимать украинцев.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Ситуация может отличаться по регионам, в зависимости от эпидемиологической ситуации и от того, как будут другие страны открываться для граждан Украины.
Криклий рассказал, что на этой неделе была встреча со всеми авиаперевозчиками, в том числе национальными, проводилось общение об открытии международного и внутреннего авиасообщения.
"Ситуация может отличаться по регионам в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах и от того, как будут другие страны открываться для граждан Украины", – говорит министр.
"Точной даты запуска регулярных авиаперевозок в министерстве еще нет, переговоры с международными партнерами ведет министерство иностранных дел", – добавил он.
Международные авиакомпании Czech Airlines, Wizz Air и Lufthansa объявили о решении уже в ближайшее время возобновить рейсы из Украины.
Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно заявил, что из-за пандемии коронавируса до конца лета международное авиасообщение восстановлено не будет.
Пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова заявила, что авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение, потому что о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что восстановление прежнего авиатрафика по Украине может занять до двух лет.
- Авиакомпания МАУ получила заказ на чартерные рейсы для украинских заробитчан в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу.