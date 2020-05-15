В Украине уволят 50% руководителей региональных таможен, – Минфин

В ходе заседании коллегии Государственной таможенной службы принято решение об увольнении 50% руководителей региональных таможен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Сегодня на заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и и.о. главы Гостаможслужбы Игоря Муратова было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен", – говорится в сообщении.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, увольнение ряда руководителей таможни стало результатом анализа их работы на протяжении последних двух недель.

"По результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего являются кадровые решения", – пояснили в Минфине.

Марченко напомнил, что несколько недель назад озвучил свои ожидания от реформы и поставил конкретные задачи.

"Схем на таможне не будет. Очевидно, вы меня не услышали с первого раза. Несколько недель назад на коллегии, где вы все присутствовали, я не просто заявил о необходимости изменений в системе таможенной службы. Я озвучил свои ожидания от реформы и задал вам конкретные задачи. Сегодняшняя коллегия уже не о планах и задачах, а о реальных результатах. Которых до сих пор нет. Здесь все объективно. Поэтому по результатам этой коллегии 50% руководителей таможен будут уволены", – заявил Марченко.

Министр добавил, что это не последние кадровые ротации в таможнях.

Как ранее сообщал Фокус: