Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, двое раненых

За прошедшие сутки, 15 мая, боевики девять раз нарушили режим тишины в зоне Операции Объединенных сил, в результате обстрелов двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В частности, неподалеку Широкино противник выпустил пять мин 82-го калибра, а по окрестностям Старогнатовки вел огонь из вооружения боевых машин пехоты.

Защитников Водяного оккупанты дважды обстреляли с применением вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенными пунктами Марьинка, Каменка и Славное российские наемники использовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Боевики также вели огонь рядом с Орехово, использовав минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По данным разведки, 15 мая, ранено по меньшей мере одного российского оккупанта.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как ранее сообщал Фокус: