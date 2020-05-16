В Украине спад эпидемии коронавируса ожидается в конце мая, – ученые

Начало спада распространения коронавируса в Украине может произойти в третьей декаде мая 2020 года. Такой прогноз обнародовала команда проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского. Об этом идет речь в исследованиях украинских ученых.

Согласно прогнозу, для Украины на 15-дневном отрезке времени (с 6 мая по 20 мая) характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характер с уровнем "плато" – 400-550 новых инфицированных в день.

"По результатам прогнозного моделирования команды проекта ФОРСАЙТ COVID-19, такой характер развития процесса может продлиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой вероятно наступит пик пандемии. После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад (количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво больше количества ежедневно инфицированных)", – говорится в сообщении.

При этом для Киева, в течение пятнадцатидневного отрезка времени (6-20 мая) процесс развития пандемии пока более нестационарный с вероятным снижением его волатильности и приобретением более четкого линейного характера на следующей неделе с уровнем "плато" – 40-50 новых инфицированных в день.

Количество ежедневно выздоровевших людей в Украине приближается к количеству ежедневно инфицированных людей (14 мая этот баланс однодневно был даже положительным). Команда проекта ожидает, что в третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что укажет на начало спада пандемии.

Средняя абсолютная погрешность в процентах выполненного прогноза на 15-дневном отрезке времени не превышает 2,2%.

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