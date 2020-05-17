В Днепре пропавшего 12-летнего ребенка нашли убитым в заброшенном доме

В воскресенье, 17 мая, в одном из заброшенных домов Днепра обнаружили тело убитого 12-летнего ребенка, который пропал накануне. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

По словам правоохранителей, в полицию обратилась бабушка ребенка, которая сообщила, что внук ушел из дома днем 16 мая и до сих пор не вернулся. Ему звонили около 19:00, тогда он сказал, что идет домой через территорию больницы, располагающейся на улице Бехтерева.

Уже около 20:00 мальчик перестал отвечать на звонки родственников. В поисках ребенка задействовали все подразделения полиции.

Позже выяснилось, что еще днем мальчика видели в компании неизвестного мужчины на остановке "Ксеньевка". Данный факт подтвердили записи камер видеонаблюдения.

На территории больницы патруль обнаружил заброшенное здание, а в нем бездомного, который сообщил, что слышал как кто-то бегает в помещении и детский голос. Во время дальнейшего обыска здания, было найдено самодельное помещение, в котором лежал неизвестный мужчина.

"Патрульные попросили мужчину выйти. Когда тот вышел они увидели на его лице кровь. На вопрос полицейских, видел ли он пропавшего мальчика, мужчина сказал, что ничего не знает. Но инспекторы заметили, что на кровати мужчины лежит куча одежды. Когда они ее развернули, то обнаружили, что на кровати лежит обнаженный ребенок без признаков жизни", – отмечают в полиции.

Также подчеркивается, что мужчину сразу же задержали с применением физической силы. На место происшествия вызвали следователей.

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