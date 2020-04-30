В Харькове задержали голую женщину с ножом и головой дочери в пакете

Убитой девочке было 11 лет

В Харькове полицейские задержали на улице голую женщину, у которой был пакет с отрезанной головой девочки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Выездом на место происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором находилась отрезанная женская голова", – сказано в сообщении.

Задержанная отказалась объяснять что-то правохранителям. Также в полиции сообщили, что сегодня утром получили информацию о жутком убийстве под Харьковом.

"30 апреля в 8:25 из службы "102" в Дергачевский отдел полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 11-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью", – добавили в полиции.

Соседи женщины говорят, что она была адекватной и работала. При этом семья жила бедно, но девочка была ухоженной и ходила в школу, передает местный Telegram-канал Веха.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.

Как ранее сообщал Фокус:

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