Подозрение Стерненко сегодня вручать не будут, – СБУ

В Службе безопасности Украины заявили, что Сергею Стерненко, который сегодня вызван на допрос, пока не планируют вручать подозрение. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины сообщает, что Сергей Стерненко вызван на 09.00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении, – говорится в сообщении.

Правоохранители заявили, что активизация этого дела в информационном поле является сознательным стремлением обострить ситуацию.

"Активизация вокруг этого дела в информационном поле является ничем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование. Которое, к сожалению, не вернет к жизни убитого раньше человека", – сказано в сообщении СБУ.

Тем временем, возле здания Главного управления СБУ в Киеве началась акция в поддержку Сергея Стерненко. Об этом сообщает LB.ua.

Участники акции требуют закрыть дело по ч.5 ст.36 Уголовного кодекса – необходимая самооборона.

"Мы выходим не просто в поддержку Сергея. Мы выходим за право на самозащиту. На месте Сергея может оказаться любой, кто не захочет отдать свою жизнь и здоровье заказному титушке. Это абсурд судить кого-то за то, что человек не дал себя убить", – считают активисты.

Напомним, 14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в следственное управление СБУ якобы для сообщения о подозрении.

Стерненко – бывший руководитель одесской ячейки "Правого сектора".

25 мая 2018 в Одессе на Стерненко напали, в результате которого один из нападавших получил смертельное ножевое ранение. Погиб Иван Кузнецов.

Изначально дело расследовало одесская полиция, но потом дело передали в СБУ из-за того, что к нападению может быть причастны полицейские.

Стерненко связывает нападение на себя из-за со своей деятельности и протестами против застроек в Одессе и обвиняет мэра Одессы Геннадия Труханова в организации нападений.

В конце сентября 2019 года Стерненко якобы готовили подозрение, которое тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка так и не подписал: активист убил человека, который якобы не представлял для него угрозы.

У самого активиста другая версия событий. Он говорит, что на него напали, а он защищался и в ходе самообороны смертельно ранил одного из двух нападавших.

Как ранее сообщал Фокус:

Двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера регионального "Правого сектора" Сергея Стерненка, объявили подозрение – Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову.

Активист Сергей Стерненко подал в НАБУ заявление на генпрокурора Ирину Венедиктову – она якобы не задекларировала часы стоимостью $10 300.

В июле прошлого года Стерненко подавал в суд на экс-замглавы АП Януковича Андрея Портнова и телеканал NewsOne.