Зеленский снова получил бы 75% голосов во втором туре выборов, — опрос Рейтинга

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, за Владимира Зеленского отдали бы свои голоса 39,3% избирателей (тех, кто определился с выбором). При этом во втором туре он победил бы всех конкурентов с прошлогодним результатом. Такие данные приводит социологическая группа Рейтинг по результатам опроса в течение 12-13 мая 2020 года.

При этом, 13,9% поддержали бы Юрия Бойко, 13,3% – Петра Порошенко, 8,6% – Юлию Тимошенко, 5,9% – Игоря Смешко. Поддержка других кандидатов ниже 5%. Еще около 8% – не определились.

После первого тура президентских выборов год назад Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%, Юлия Тимошенко – 13,40%, Юрий Бойко – 11,67%, Анатолий Гриценко – 6,91%, Игорь Смешко – 6,04%.

Если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то, как и год назад, 75% избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% – проголосовали за Порошенко. Подобные результаты были бы и в случае выхода во второй тур Бойко и Тимошенко.

Рейтинг доверия среди политиков также возглавляет Зеленский, которому доверяют 57% граждан, и не доверяют – 37%. За президентом идет спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, которому доверяют 25% избирателей, и не доверяют – 33%. Действующему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют только 14%, а 39% – не доверяют. Ко всем другим политикам заметно преобладает недоверие: Бойко доверяют 25%, не доверяют – 57%, Вакарчуку – 24% и 61% соответственно, Тимошенко – 22% и 72%, Порошенко – 20% и 76%.

Треть населения Украины в целом оценивают направление движения страны как правильное, а половина – как неправильное. Еще 17% затруднились ответить.

Вместе с тем 35% считают, что ситуация с коронавирусом в Украине на сегодня улучшается. Столько же считают, что она не меняется, а 17% видят ухудшение ситуации.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно опросу КМИС, если бы выборы президента прошли в конце апреля, 42,6% опрошенных украинцев поддержали бы нынешнего главу Украины Владимира Зеленского.