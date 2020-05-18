Ляшко о скандале с забракованными ПЦР-тестами Укргентеха: Тесты работают

ПЦР-тесты на коронавирус отечественного производства верифицированы и работают.

Таким образом главный санврач Виктор Ляшко на брифинге прокомментировал скандал с забракованными ПЦР-тестами "Укргентеха".

По словам Ляшко, верификацией ПЦР-тестов занимался Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского. Сама верификация проходила путем сравнения их работы с работой тест-систем, которые произвели в странах ЕС. Вывод института – положительный.

"Поэтому проверка производителя Госслужбой лекарственных средств продолжается, но у нас есть подтверждение, что тест-системы, которые развезли по наших лабораториях, работают", – говорит Ляшко.

В то же время, уточняет главный санврач, МОЗ будет рассматривать вопрос по каждой конкретной лаборатории, если окажется, что тесты, которые она получила, не верифицированы.

12 мая СМИ опубликовали письмо Центра общественного здоровья, в котором говорится, что ПЦР-тесты "Укргентеха" "не соответствуют значениям, заявленным производителем" и не могут использоваться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19.

Компания-производитель с такой оценкой не согласилась. В "Укргентехе" заявили, что проверку их тестов могла проводить только Гослекслужба и засомневались в исправности оборудования, на которой проводились эксперименты ЦОЗ.

15 мая глава Минздрава Максим Степанов заявил, что проблемы с точностью ПЦР-тест-систем украинской компании "Укргентех" возникли только в киевской референс лаборатории. Сейчас их передали для проведения экспертизы в независимую лабораторию.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце апреля Офис президента сообщил, что отправил по регионам 200 тыс. ПЦР-тестов производства компании "Укргентех".