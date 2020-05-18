Scrum для школьников. Как научить детей учиться самостоятельно

Одна главных задач менеджмента — организовать работу компании или организации так, чтобы сотрудники работали эффективно и были заинтересованы в результате. Этому посвящено немало разработок и подходов, один из них — Scrum. Этот метод представили в 1995 году программисты Кен Швабер и Джефф Сазерленд, которые изначально предназначали свою разработку для IT-отрасли. Метод Scrum состоит в том, что создание продукта разбивается на короткие отрезки работы, или спринты, длящиеся от 15 дней до двух месяцев. Работников делят на небольшие универсальные и автономные команды под управлением собственника продукта и руководителя. Вместе они прописывают специальный документ, беклог, где указаны требования к продукту. Этот документ уточняется и дополняется после каждого спринта. Каждый день команда собирается на короткое совещание, где обсуждает текущие проблемы и варианты их решения, а по итогу каждого спринта представляет готовую для использования часть проекта всем заинтересованным участникам процесса (например, другим командам). Это позволяет гибко строить работу и уточнять требования, чтобы продукт получился качественнее.

ДЕТСКИЙ SCRUM. Обучение детей инновационному методу учиться и работать можно начать с простейшей Scrum-доски

Метод Scrum широко распространился по миру. Если в 1990-е им пользовалмсь преимущественно айтишники, то сейчас в глобальной организации Scrum Alliance — 400 тыс. членов из 108 стран и 14 отраслей. Согласно опросу, проведенному альянсом в 2018 г., уровень успеха Scrum — 62%, а 87% опрошенных утверждают, что качество их работы повысилось. В Украине эта методика также активно распространяется. По словам Евгения Лабунского, управляющего партнера Scrum Ukraine, топ-пятерку отраслей — клиентов компании составляют крупные банки, телеком-операторы, IT-компании, FMCG рынок и крупные сети супермаркетов. Как рассказывает Лабунский, в Scrum предусмотрена возможность делать промежуточные презентации продукта, показывать его "по кусочкам", быстро получать отзывы и корректировать проект в процессе.

Эту методику применяют и в образовании, в Украине и других странах, поскольку благодаря гибкости ее можно адаптировать и видоизменять под разные потребности.

Удовольствия больше, оценки — выше

Перенос Scrum в образование — логичный шаг, ведь класс учеников или группа студентов — это тоже команда, которая работает над темой, или проектом. Пионером в этом движении стал учитель физики и химии Вилли Вийнандс из Нидерландов. В 2011 г. он разработал методику eduScrum и применил ее в своих классах колледжа "Ашрам" в городе Алфен-ан-де-Рейн. Особенность ее в том, что учитель объясняет тему лишь в первые десять минут урока, а далее ученики объединяются в группы и работают над заданиями. Если в корпорациях для работы используют виртуальные доски с карточками на каждое задание, то в школе пользуются бумажными — расчерчивают лист на четыре графы, в первой из них список тем, а в остальных трех на карточках размещают то, что нужно сделать, а затем по ходу учебы перемещают их к графы "в работе" и "сделано". Преимущество системы в том, что ученики активно участвуют в создании рабочих списков, учатся в команде и самостоятельно. Вилли Вийнандс провел исследование, в результате которого оказалось, что ученики получают удовольствия от темы на 60% больше, понимают лучше на 49%, обучаются эффективнее на 48%, а в 54% случаев получают оценки выше. Поскольку методика хорошо себя зарекомендовала, то ныне ее используют 80 средних школ и пять университетов в Нидерландах.

КРИТЕРИИ ВЕСЕЛЬЯ. Полноценная eduScrum доска содержит, кроме прочего, список всего того, что нужно для приятной работы

Истории — содержание задания состоит из подтем, которые нужно выполнить в спринте. Сюда входят выполнение задач, просмотр фильма, написание докладов, проведение экспериментов. Они оцениваются в различное количество очков, в зависимости от того, насколько трудно их выполнить.

— содержание задания состоит из подтем, которые нужно выполнить в спринте. Сюда входят выполнение задач, просмотр фильма, написание докладов, проведение экспериментов. Они оцениваются в различное количество очков, в зависимости от того, насколько трудно их выполнить. Критерии приемки — чтобы отслеживать качество учебного процесса, учитель определяет ряд заранее известных критериев, состоящих из минимально допустимых результатов тестов членов команды, типов и размеров презентаций, дедлайной и других требований. Члены команды в то же время самостоятельно определяют отдельные задачи и занятия, которые нужны, чтобы соблюсти критерии приемки.

— чтобы отслеживать качество учебного процесса, учитель определяет ряд заранее известных критериев, состоящих из минимально допустимых результатов тестов членов команды, типов и размеров презентаций, дедлайной и других требований. Члены команды в то же время самостоятельно определяют отдельные задачи и занятия, которые нужны, чтобы соблюсти критерии приемки. Критерии готовности — перед началом спринта команда школьников определяет, когда их работа будет "окончена". В случае с неопытными командами список требований составляется под наблюдением учителя. Опытные команды определяют их самостоятельно.

— перед началом спринта команда школьников определяет, когда их работа будет "окончена". В случае с неопытными командами список требований составляется под наблюдением учителя. Опытные команды определяют их самостоятельно. Критерии веселья — "веселье" это важная составляющая мотивации школьников. Команда должна определить, что им нужно для приятной работы, отвечая на вопрос, каким образом они хотят учиться.

— "веселье" это важная составляющая мотивации школьников. Команда должна определить, что им нужно для приятной работы, отвечая на вопрос, каким образом они хотят учиться. График сгорания — скорость, с которой команда выполняет "истории", оцененные в определенное количество очков.

— скорость, с которой команда выполняет "истории", оцененные в определенное количество очков. Препятствия — список того, что мешает команде и отдельным ее членам достигать целей спринта.

Распространению образовательного Scrum способствовало то, что голландские учителя достаточно автономны, не привязаны к учебным планам и могут выбирать, по каким методикам учить детей. Украинские педагоги пока не практикуют академическую автономию массово, поэтому на уроках в государственных школах редко можно увидеть Scrum. Однако его берут на вооружение альтернативные школы и адаптируют под свои потребности. Так сделали в киевской школе "Спільношкола", где результатом обучения являются сквозные компетентности, а не оценки по отдельным предметам. Организаторы школы определили пять наиболее важных компетентностей для детей — умение мыслить, коммуницировать, управлять собой, сотрудничать с другими и ощущать себя частью мира. Как говорит Анна Усова, руководитель учебной программы и преподаватель школы, методику Scrum педагоги адаптировали так, чтобы тренировать эти компетентности наилучшим образом. В школе практикуют интегрированные темы, над ними работают ученики из команд 1-9 классов, при этом задачи адаптируются под возраст ребенка.

— Наш коллектив тоже работает по Scrum. С развитием школы мы пришли к тому, что даем детям возможность выбирать разные форматы выполнения заданий — как по методике, так и с сопровождением ментора. Это дало позитивные результаты, поскольку каждый ребенок может выбирать необходимый ему уровень сопровождения и контроля и, соответственно, пропорциональный уровень свободы, — отмечает Анна Усова. В "Спільношколі" регулярно проводят опросы учеников, согласно которым больше 65% признают, что Scrum — сложный, но полезный формат, и выбирают его для дальнейшей учебы.

Карточки на дому

На карантине "Спільношкола" решила не пользоваться Scrum. Как объясняет Анна Усова, школа в первую очередь сконцентрировалась на человеческой поддержке, поскольку дети сложно переживают стресс, отложив сложные инструменты на послекарантинный период.

Но все же эту методику можно адаптировать и под домашнее обучение. Этим занялся киевлянин Михаил Багинский, который помогает сыну-первокласснику осваивать письмо, чтение и математику, а также шахматы и английский язык. Поскольку Михаил работает, а в доме еще двое младших детей, то ему важно привить ребенку навыки самостоятельной учебы. Для этого Михаил создал план из одинаковых по сложности заданий — всего получилось десять видов активности, включая не только учебу, но и уборку комнаты и зарядку. Поскольку ученик только один, то в команду вошли его папа и мама, вместе они определили, сколько очков стоит выполнение каждого задания, а также зафиксировали сумму очков, которые можно набрать за неделю, чтобы не было инфляции. Родители изготовили карточки с заданиями, и ребенок сам выбирает, когда и что ему делать.

— Я использовал только элементы Scrum, например, планировочный покер, поскольку обучение сына пока нельзя делить на проекты/темы, а многие упражнения (особенно по чтению, математике и шахматам) состоят из повторения определенного набора заданий. Поэтому я сосредоточился на мотивации ребенка к самостоятельному выполнению того, что он может делать без нашей помощи — за счет мгновенных наград, а также участия в процессе планирования, — рассказывает Михаил. Он уточняет, что в правилах нужно делать ограничения, чтобы ребенок не хитрил, выполняя самые простые задания: например, уборку в комнате можно сделать только раз в день. В то же время правила можно менять только раз в неделю в совместном обсуждении и не давить на ребенка, вынуждая его заниматься тем, чем он не хочет.

В концепции реформы украинского среднего образования "Нова українська школа" среди прочих заложены такие компетентности, как умение учиться всю жизнь, инициативность и предприимчивость, а также социальная и общественная компетентности, то есть умение конструктивно коммуницировать. Методика Scrum помогает их развивать, поскольку ученики работают в командах и участвуют в планировании, как и когда выполнять задания. Возможно, украинским педагогам, работающим в государственных школах, стоит присмотреться к этой методике, чтобы давать детям больше практического опыта, а не устаревшую дидактику.