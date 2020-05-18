Украина передала Грузии задержанного под Киевом главаря ИГИЛ

В Грузию экстрадировали члена ИГИЛ, которого СБУ ранее задержала в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Аль Бара Шишани был конвоирован СБУ и передан правоохранительным органам Грузии.

Он находился в международном розыске согласно учетам Генерального секретариата Интерпола.

Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт.

По данным СБУ, с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу Аль Бара Шишани был амиром джамаата Ахадун Ахат в сирийской провинции Латакия, в 2013 году стал заместителем военного амира ИГ, а после его ликвидации бежал в Турцию.

"В Тбилисский международный аэропорт был экстрадирован из Украины гражданин Грузии Цезарь Тохосашвили (он же Аль Бара Шишани), который обвиняется в терроризме и был объявлен в розыск по "красному циркуляру" Интерпола", – сообщает издание "Новости-Грузия".

По информации Службы безопасности Грузии, в 2015 году Тохосашвили отправился в Сирию и стал участвовать в боях против правительственных сил. Тогда же он вступил в ряды террористической группировки.

Тбилисский городской суд 6 ноября 2019 года заочно приговорил Тохосашвили к тюремному заключению. В отношении Тохосашвили возбуждено уголовное дело по статье 327 УК Грузии – членство и участие в террористической организации.

Согласно информации Общинного радио Панкиси "Way", Цезарь Тохосашвили – уроженец села Омало Ахметского муниципалитета. В августе 2018 года в СМИ распространилась информация о его смерти. Утверждалось, что вместе со своей женой и детьми он погиб при бомбежке. Тогда семья Тохосашвили в течение двух дней получала соболезнования от односельчан, в их доме проходила панихида. Спустя некоторое время Тохосашвили вышел на связь с находящимися в Грузии родственниками, сообщив, что он жив.

Как ранее сообщал Фокус:

Как оказалось, Аль Бара Шишани является грузинским гражданином Цезарем Тохосашвили, находившимся в розыске по линии Интерпола.

11 марта СБУ сообщила, что задержан в Киеве боевик террористической организации "Исламское государство".