В Киеве запустят фонтаны 31 мая

Очередной сезон работы столичных фонтанов начнется в День Киева, 31 мая. Сотрудники коммунального предприятия "Киевводфонд" уже начали подготовку к открытию.

Об этом сообщила директор предприятия Светлана Козловская, передает пресс-служба КГГА.

"Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая, в связи с карантинными ограничениями. Уже в конце недели киевляне будут наблюдать пробные запуски фонтанов. Этот процесс является обязательным перед началом нового сезона", – сказала она.

Демонтаж зимнего укрытия, подключение к электросети, установка и подключение насосного оборудования, диагностика всех систем фонтанов – эти предварительные этапы подготовки фонтаны прошли заранее.

В КГГА отметили, что столичные фонтаны будут работать с 31 мая по 30 сентября. По понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для необходимых технических работ.

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