"В этом есть смысл": Арахамия прокомментировал интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с террористом Игорем Гиркиным (Стрелковым) и с экс-"прокурором" Крыма Натальей Поклонской могут иметь смысл только в том случае, если они являются фиксацией доказательств преступлений.

Такое мнение выразил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга 19 мая, сообщает Укринформ.

"Я когда это увидел, то вообще был в шоке. Я полностью не смотрел, потому что открыл, чтобы проверить, что это происходит на самом деле. Единственное положительное, что я там (вижу. – Ред.), – это видеодоказательство того, что Россия является страной-агрессором, что привлекает профессиональных офицеров ФСБ для того, чтобы нападать на нашу страну. Возможно, в этом действительно историческая стоимость", – отметил Арахамия.

По его словам, если это интервью – фиксация доказательств, то в этом есть смысл.

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